Influencer que atropelou e matou recém-casado no Rio começa a ser julgado

Influencer foi denunciado pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local. As mulheres que estavam com ele no carro no momento do acidente também respondem por omissão de socorro.

Com exceção do influencer, todos já foram ouvidos pelas autoridades. Uma testemunha informou que o impacto fez com que o corpo de Toshiro fosse projetado para dentro do carro. Os ocupantes saíram, tiraram a vítima e a deixaram na via pública antes de fugir.

Vitor nega que tenha bebido antes do acidente. "Em momento algum ingeri bebida alcoólica. Todos os vídeos mostram claramente que a bebida era da Amanda. A prisão foi decretada em cima da bebida, mas todas as manchas estavam do lado do carona", afirmou ele em entrevista à Record, em 6 de abril.

Fiz de tudo para evitar. Eu não peguei o carro, perdi a direção e atropelei: ele entrou na frente do meu carro, eu desviei, saí da frente dele e ele caiu em cima do meu carro. Isso é claro nas imagens.

Vitor Belarmino em entrevista à Record

O UOL procurou o advogado Gabriel Habib, que representa Vitor Belarmino. A matéria será atualizada se houver resposta.

Relembre o caso