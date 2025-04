Motorista que matou adolescentes atropeladas diz que dirigia 'normalmente'

Brendo não menciona em nenhum momento a suspeita de ''racha''. Na gravação, ele aparece contando que trafegava ''normalmente'' pela rua voltando da faculdade para a casa quando atropelou as duas amigas. No entanto, imagens mostraram que ele parecia dirigir em limite acima do permitido naquela via, que é de 60 km/h.

Homem disse que não viu as vítimas. ''Eu estava olhando para o semáforo em frente [de pedestres] porque ele amarelou. Quando olhei para o meu, que era o de cima, eu vi que ele ainda estava verde, ia amarelar também e avermelhar. Foi justo a hora de eu dei de encontro. Meu carro deu de encontro com as duas mulheres'', explicou.

Brendo relata ter ficado no local até a chegada do socorro. ''Parei o carro. Tentei prestar socorro, um cara já estava acionando a ambulância. E eu fiquei ali no local até a chegada de todos os órgãos competentes. Eu fiquei, sim, no local, tentei prestar auxílio, tinha eu e alguns possíveis moradores'', falou.

Defesa argumenta que jovens atravessaram a via com sinal vermelho para pedestres. Em nota, o escritório de advocacia Beserra Advogados falou que ''ainda que a velocidade do veículo não estivesse compatível com a da via, trata-se de uma fatalidade, cuja dinâmica completa será esclarecida por meio das investigações e da perícia técnica''. Advogados disseram também que vão pedir revogação da prisão preventiva.

Carteira de motorista de Brendo seria suspensa na segunda

CNH de Brendo tinha 71 pontos e seria suspensa na segunda-feira (14). Sete infrações eram por excesso de velocidade, afirmou a delegada Kelly Sachetto ao UOL. Em cinco ocasiões, Brendo dirigia em uma velocidade 20% acima do permitido. Outras duas vezes, ele excedeu de 20% a 50% a velocidade da via.