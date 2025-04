SP: Grávida denuncia deboche e intimidações após PM matar jovem no interior

Ouvidoria aponta excesso da PM

Ouvidoria das Polícias apura o caso. O ouvidor Mauro Caseri disse por meio de nota que instaurou procedimento para acompanhar a investigação e reforçou a importância do uso das câmeras corporais com gravação ininterrupta. O novo modelo a ser implantado pelo governo estadual é de acionamento manual. "Mais um episódio de violência extrema, cujo desfecho fatal poderia ter sido evitado com a adoção do uso progressivo da força, com armas de menor poder de letalidade, que poderiam ter poupado a morte e a destruição de famílias", afirmou.

Presidente do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), Adilson Santiago também cobrou providências. "Não é legítima ou admissível que os treinamentos e táticas de defesa da polícia não utilize medidas de gradação do afastamento do perigo para o agente, não há medida que justifique um agente da segurança pública executar um jovem que tinha uma pedra na mão com um tiro fatal, quando os mesmos possuem técnicas e armas não letais que podem ser utilizadas".

Denúncias são investigadas em Inquérito Policial Militar, diz secretaria