Senegalês é morto pela PM após ter mercadoria apreendida no Brás

O UOL tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Em caso de manifestação este texto será atualizado. A Prefeitura de São Paulo também foi acionada pela reportagem.

Comerciantes protestam contra a ação policial na tarde de hoje. De acordo com ambulantes da região, há confronto com policiais, com ação de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

A morte foi confirmada por um comandante da Polícia Militar, que relatou ter havido resistência por parte do homem. O Capitão Anderson disse em entrevista ao Brasil Urgente que "o homem praticava comércio irregular, houve resistência física e em determinado momento foi disparado tiro de arma de fogo, no abdome. Ele foi prontamente socorrido para a Santa Casa. A gente está analisando as imagens, a parte jurídica e técnica, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias dessa abordagem. O policial estava trabalhando na folga, voluntariamente. Ele será afastado. É uma ação que não é algo bom de a gente ver, da força da polícia, mas por vezes era necessário. Vai ser investigado", complementou.

A Ouvidoria das Polícias de São Paulo confirmou a ocorrência e vai encaminhar o caso para a Corregedoria da Polícia Militar. A morte será investigada em inquérito policial no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Comerciante trabalhava há oito anos no Brás

Amigo de Mbaye disse que ele só pegou uma barra de ferro para se defender pois estava apanhando. Ao UOL, outro comerciante que acompanhou a ação disse que o homem temia perder a mercadoria, e que por isso tentou interferir.