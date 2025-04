Polícia diz que casal pôs filho no porta-malas para simular sequestro em SP

Um casal foi preso na manhã de ontem em Jardinópolis, interior de São Paulo, por suspeita de simular o sequestro de um dos filhos, de seis anos.

O que aconteceu

Criança foi encontrada pela polícia no porta-malas do carro dos pais, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública). Os policiais militares suspeitaram da mãe quando ela se negou a abrir o compartimento do veículo.

Agentes sugeriram que ela abrisse o porta-malas para facilitar a troca de fraldas do filho mais novo. "Ela se negou, o que levou os policiais a suspeitarem ainda mais da situação. Em um momento, eles abriram o porta-malas, e a criança foi localizada", disse o capitão da PM-SP Danilo Daltoso, em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.