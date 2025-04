Ele montou montanha-russa em casa e conseguiu emprego após viralizar

Em 2021, ele foi para os EUA para um projeto da faculdade e aproveitou para conhecer pessoalmente Will Pemble, um americano que construiu uma montanha-russa no quintal para o filho em 2014 e divulgou o processo de construção pelo Facebook —foi a série de vídeos que também inspirou o jovem a começar o seu próprio projeto.

"Eu já seguia ele, e ele viu que eu estava construindo. Ele criou um projeto para reunir pessoas que faziam montanhas-russas caseiras", explica Gustavo.

Em 2023, foi convidado para um evento da Cacau Show, onde conheceu Alexandre Costa, fundador da empresa. "Foi algo breve, mas dias depois me chamaram para uma reunião e me ofereceram uma vaga na equipe do novo parque, o Cacau Park."

Em março de 2024, ele foi contratado como coordenador de montagem de atrações. Uma de suas funções será ajudar na montagem da que promete ser uma das maiores montanhas-russas da América Latina, que será inaugurada em 2027, em Itu.

Marino, que o ajudou no início, diz sentir-se orgulhoso de ver o amigo chegando longe. "Fico muito contente com o que está acontecendo, de ele ter viajado com estas ideias e estar trabalhando agora nesta área e crescendo. Ele é muito dedicado e consegue realizar o que planeja. Fico muito orgulhoso com os avanços e sucessos dele", afirma.