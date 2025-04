Protesto por morte de ambulante baleado por PM termina em confronto no Brás

Vídeo obtido pelo UOL mostra momento da abordagem. Nas imagens, é possível ver o ambulante tentando impedir os policiais de levarem um carrinho com suas mercadorias. Um dos policiais bate no imigrante com cassetete, que reage com uma barra de ferro contra os PMs.

Ele estava trabalhando quando houve a abordagem. O imigrante tenta correr com os produtos, mas um policial atira contra sua barriga. O caso ocorreu na rua Joaquim Nabuco, que fica na região de comércio movimentada na região central da capital.

Ouvidoria das Polícias de São Paulo vai encaminhar o caso para a Corregedoria da Polícia Militar. A morte será investigada em inquérito policial pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Agente que atirou no ambulante foi afastado, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. Em nota, a pasta informou que a vítima agrediu um policial militar com uma barra de ferro durante a operação. O caso foi registrado no 8º DP como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de homicídio.