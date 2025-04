Sem aval da prefeitura, concessionária cobra taxa sobre jazigos do Araçá

Como revelou o UOL, as empresas que assumiram o serviço funerário na cidade passaram a vender serviços não estabelecidos no contrato, como gavetas por tempo indeterminado (e não pelo prazo fixo de três anos), além de cobrar taxas acima das previstas na tabela para sepultamentos ou exumações e ainda abrir processos administrativos para retomada de jazigos.

Túmulos considerados abandonados ou em estado de ruína são agora desapropriados pelas concessionárias e revendidos por até R$ 150 mil.

Até dezembro de 2024, como mostrou o UOL, 566 famílias já haviam perdido o direito sobre sepulturas localizadas nos cemitérios do Araçá, Vila Mariana e Quarta Parada, por exemplo. E ao menos outras 17.529 famílias corriam esse risco.

As irregularidades cometidas pelas concessionárias foram parar no Supremo Tribunal Federal. Em novembro de 2024, o ministro Flávio Dino ordenou que as empresas voltassem a praticar os preços válidos até a data da concessão.

As altas foram significativas. O valor de um caixão simples, por exemplo, passou de R$ 147,14 para R$ 695,63. A decisão segue vigente até que o plenário da Corte julgue o caso.

Prefeitura diz que cobrança é irregular

Responsável pela fiscalização das concessionárias, a SP Regula afirmou que cobranças de manutenção cemiterial não estão autorizadas.