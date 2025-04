Sequestro de recém-nascida em Alagoas foi 'premeditado', diz polícia

A Polícia Civil de Alagoas acredita que o sequestro realizado ontem de uma recém-nascida em Novo Lino, na zona da mata do estado, não foi um crime "esporádico", mas, sim, uma ação "premeditada" pelos criminosos.

O que aconteceu

Caso é investigado como sequestro, cárcere privado e possível tráfico humano. "A gente não acha que foi um fato esporádico de a mulher está com a criança no meio da rua e, de repente, o cara quis assaltar, aí aproveitou a oportunidade [e sequestrou a bebê]. Não achamos que foi isso. A princípio, no início da nossa investigação, achamos que foi um negócio premeditado, por isso a gente trabalha sobre todas as questões", informou o plantonista da Delegacia Regional de Novo Lino, Giuseppe Antônio de Siqueira, onde o caso é investigado.

Siqueira disse que a mãe, Eduarda Silva de Oliveira, 22, teve a bebê, Ana Beatriz, há 15 dias na cidade de União dos Palmeiras, a 82 km de distância de Novo Lino. Eduarda deu à luz acompanhada pela cunhada e, segundo a Polícia Civil de Alagoas, elas não foram abordadas por estranhos na maternidade. "Às vezes a pessoa que quer cometer o crime de sequestro de crianças troca ideias e se aproxima, mas não teve nada disso", explicou.