Alunas de medicina negam intenção de expor transplantada: 'Sentimos muito'

Elas também afirmaram que desconheciam a identidade da paciente. "É muito importante ressaltar que nós não tivemos acesso à paciente, ao seu prontuário ou divulgamos qualquer imagem relacionada a ela, nós nem sequer sabemos seu nome completo", completaram.

Família identificou o caso e registrou boletim de ocorrência. Mesmo sem a divulgação do nome da paciente pelas estudantes, familiares de Vitória Chaves disseram que ela seria a única no hospital com um caso semelhante, e argumentam que isso constataria a falta de ética e desrespeito das estudantes.

O caso também foi levado ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo). Estudantes disseram que "todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas para que todos os fatos sejam esclarecidos da melhor forma possível".

Relembre o caso

A jovem morreu após receber três transplantes de coração. Familiares disseram que as duas estudantes de medicina desrespeitaram a paciente ao publicarem um vídeo contando a história dela no TikTok. Publicação foi em 17 de fevereiro, antes de a paciente morrer.

No vídeo, as duas estudantes descrevem a situação clínica de Vitória para milhares de pessoas. O post foi excluído da rede social após repercussão, mas já contava com milhares de curtidas e centenas de comentários.