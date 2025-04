MS libera parcialmente famoso balneário de Bonito após ataques de peixes

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) liberou o uso parcial de um dos mais procurados balneários de Bonito após ataques de peixes. Em um dos casos, uma banhista perdeu parte do dedo.

O que aconteceu

Imasul exigiu que fosse instalada uma contenção fixa de arame no balneário Praia da Figueira, onde os casos foram registrados, o que foi seguido. A barreira tem o objetivo de impedir o acesso de peixes de médio e grande portes à área destinada ao banho, bar molhado e tirolesa.

Os incidentes aconteceram no balneário, um empreendimento privado com alto fluxo de turistas. A lagoa fica próxima do rio Formoso e nela foi construída uma praia artificial. É nesse local que estão os quiosques dentro da água onde os turistas são servidos com bebidas e alimentação. Também fica na lagoa o mirante que permite uma observação das belezas do rio. Por ser um local mais raso, é onde os turistas boiam para fazer a observação dos peixes —um dos principais atrativos do lugar. Espécies como pacu, dourado, matrinxã e tambaqui foram introduzidas no local.