PE: Criança é atingida por tiro na cabeça um dia antes de completar 4 anos

Uma criança de 3 anos foi atingida com um tiro na cabeça no bairro Água Fria, zona norte do Recife (PE), na noite de ontem, e está internada em estado grave.

O que aconteceu

Vítima foi baleada às vésperas de seu aniversário de 4 anos. Os parentes da menina realizavam os preparativos para a festa dela, que aconteceria hoje, e a mãe havia saído para passear com a filha em direção ao Córrego do Deodato, próximo à sua casa. As informações são da Polícia Militar.

Tiro foi disparado pela ação de criminosos da região. Segundo a PM de Pernambuco, testemunhas relataram que quatro homens armados desceram o Alto do Pascoal, que fica ao lado do bairro Água Fria, para matar um rival.