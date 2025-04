'Chinelo derreteu e corri', diz sobrevivente de explosão de caminhão em SC

Elas contaram que viram muitas mulheres e crianças na rodovia após o acidente. No total, 21 carros e três carretas foram incendiados, e cinco pessoas ficaram feridas.

Após fugir, marmorista viu o carro dele, financiado em 60 meses e sem seguro, explodir pouco tempo depois. Adriel Vieira estava no automóvel com a mulher grávida e a enteada de cinco anos. "Estou apavorado. Mas meu bem maior é ver a família do meu lado. Perdi o carro, mas ganhei a vida", desabafou.

As causas do acidente são apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Imagens obtidas pela emissora mostram que, pouco antes do acidente, o motorista do caminhão estava a 57 km/h, abaixo do limite permitido na via, que era de 60 km/h.

Condutor teve cerca de 17% do corpo queimado, com lesões de segundo e terceiro graus A companheira dele, passageira do veículo, teve aproximadamente 13% do corpo queimado. O quadro de saúde deles é estável. Outras três pessoas foram atingidas pelas chamas e removidas por ambulâncias da concessionária da via. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Dono da empresa responsável pelo caminhão disse que o motorista é profissional e o veículo estava com manutenção em dia. Leonir Schneider explicou que o veículo tinha seguro, porém, não deve cobrir os danos para todos os outros afetados na ocorrência.