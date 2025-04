Helicóptero força avião da Latam a arremeter no aeroporto de Guarulhos

A Latam confirmou que a arremetida foi motivada pelo tráfego aéreo na região. Em nota enviada ao UOL, a companhia informou que o voo "precisou arremeter ao se aproximar do Aeroporto de Guarulhos devido ao tráfego aéreo na região. Em seguida, aterrissou no destino em total segurança, dentro do horário programado. Todos os passageiros desembarcaram normalmente".

A empresa reiterou que o procedimento é previsto e faz parte dos protocolos operacionais. "A Latam reafirma seu compromisso com a segurança, adotando todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir uma operação segura para todos", concluiu.

O caso está sob análise de órgãos reguladores da aviação civil e militar. A reportagem procurou a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), responsável pela fiscalização do setor, e o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), vinculado à Força Aérea Brasileira e encarregado da gestão do tráfego aéreo no país. Ambos ainda não responderam até a publicação desta matéria.