Vídeo mostra homem nu em teto de carro em GO; motorista tentou fugir da PRF

Motorista, de 31 anos, diz que não conseguiu impedir o amigo. Os dois haviam saído de Trindade com destino a Caldas Novas, quando, no meio do trajeto, o passageiro tirou a camisa e subiu no teto. O condutor do veículo alegou à polícia que tentou convencer o amigo a descer, mas que, diante da recusa, decidiu continuar dirigindo.

Dupla se recusou a pagar o pedágio e o homem começou a tirar o restante da roupa. Segundo o órgão, o passageiro fez gestos obscenos para uma funcionária da praça de cobrança. Ele também teria abaixado a calça e a cueca até os joelhos, exibindo as nádegas para ela.

Motorista decidiu retornar a Goiânia e o passageiro seguiu no teto do veículo. No caminho, passaram em frente a uma unidade da PRF em alta velocidade. Neste trecho específico, a velocidade máxima é de 30km/h e, por isso, eles atraíram a atenção dos agentes, que iniciaram uma perseguição pela estrada.

Condutor fez zigue-zague com o carro durante a fuga, informou a PRF. Segundo a corporação, ele tentava derrubar o passageiro do teto e dificultar a abordagem dos agentes.

Os dois foram detidos sem ferimentos. Ambos foram conduzidos à delegacia de Hidrolândia para os procedimentos legais. O UOL procurou a Polícia Civil de Goiás para detalhar as possíveis autuações, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso tenha resposta.

O caso foi divulgado em publicação feita pelo órgão nas redes sociais. Em vídeo postado no Instagram, o órgão reforçou: "Irresponsabilidade que coloca vidas em risco não tem desculpa. Segurança nas rodovias é prioridade!".