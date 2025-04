Stalker invade garagem de influencer e é preso: 'Arrebentar você na bala'

Um homem foi preso ontem suspeito de descumprir medidas protetivas e perseguir uma influenciadora digital em Itapira, no interior de São Paulo. Em um dos áudios encaminhados à vítima, o homem teria dito que "descarregaria uma pistola" na mulher.

O que aconteceu

O stalker, de 31 anos, foi encontrado pela vítima, Rafaela Walker, sentado em uma poltrona dentro de sua garagem. Ela contou que morava na capital paulista, mas se mudou para Itapira há uma semana e não sabe como ele conseguiu descobrir o endereço novo dela. A jovem, que é seguida por 255 mil pessoas em uma rede social, já tinha uma medida protetiva contra ele.

A mulher narrou ter pedido para alguns amigos ficarem com ela por alguns dias na nova cidade por temer a sua vida e da filha. Ela saiu de casa para passear com os colegas e, ainda em deslocamento, passaram na frente da residência da influenciadora e encontraram o homem no local. Os amigos de Rafaela conseguiram segurar o suspeito e acionar a Guarda Civil Metropolitana. O stalker foi achado com lesões no rosto após ser agredido por populares.