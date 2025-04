Menina de 8 anos morre após inalar desodorante em desafio nas redes sociais

Os envolvidos podem responder por homicídio duplamente qualificado, crime cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão.

"Está doendo tanto", lamentou uma tia de Sarah em post no Instagram. A família diz que não tem condições financeiras de arcar com os gastos do funeral e organizou uma vaquinha para arrecadação por meio do Pix 61 99308-6397.

Mães, pais, fica o alerta para todos nós alertarmos os filhos, procurar explicar aos filhos que esses desafios não podem ser feitos. E, se alguém encontrar um desafio desse, fazer uma denúncia. Imagina uma criança de 8 anos evoluir para uma morte. Isso é um absurdo, uma loucura.

Médica que atendeu Sarah

Em 2022, um menino de dez anos morreu em Belo Horizonte (MG) após participar do desafio do desodorante. João Victor Santos foi encontrado pelo Samu já sem vida após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória.

O desafio consiste em uma competição para ver quem consegue inalar a maior quantidade de aerossol e por mais tempo.