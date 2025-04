Piloto de paraglider morre após acidente durante voo em Botucatu (SP)

Local do acidente foi isolado para perícia. Agora, a investigação quer determinar as circunstâncias que provocaram o acidente fatal, se houve alguma falha no equipamento usado pelo piloto. Maiores detalhes não foram repassados.

Buscas pelo piloto incluiu a utilização do Helicóptero Águia da Polícia Militar de Piracicaba. Agentes da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e até moradores da região auxiliaram nas buscas. O piloto, no entanto, foi encontrado sem vida.

Paraglider, ou parapente, é considerado um esporte radical de alto risco. Nos saltos, os praticantes da modalidade partem de um ponto fixo em um voo livre. Geralmente, os saltos são feitos com um instrutor para inexperientes.