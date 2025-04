SP: Ambulante senegalês morto pela PM deixa companheira grávida de 7 meses

A família do trabalhador vai processar o Estado e pedir indenização e pensão à companheira. "Vamos buscar todos os direitos que eles tiverem", acrescentou Santos. Ngange era o responsável por sustentar a companheira e também ajudava financeiramente a família dele no Senegal.

Família deseja que o corpo de Ngange seja levado para ser enterrado no país dele. Amigos tentam providenciar o translado do corpo, no entanto, afirmam que a operação é de alto custo e não teriam condições de custeá-la.

Entenda o caso

Ngange levou um tiro após a polícia tentar apreender sua mercadoria, segundo relatos de ambulantes. Ele foi resgatado pelo Samu após a ocorrência e levado à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu e morreu.

O ambulante estava trabalhando quando houve a abordagem. Após uma confusão, Ngange apanhou com cassetetes, pegou uma barra de ferro e avançou contra os policiais. Após tentar correr com os produtos, levou um tiro no abdome, segundo mostra um vídeo gravado na ocasião. O caso ocorreu na rua Joaquim Nabuco, no Brás, região de comércio movimentada na região central da capital.

Clima na região ficou tenso. Ambulantes protestaram contra a abordagem e disseram que houve confronto com policiais, com lançamento de bombas de gás lacrimogêneo e disparo de balas de borracha. A rua onde Ngange foi baleado chegou a ser bloqueada. A Tropa de Choque da PM foi acionada para dispersar os manifestantes.