O raro registro do acasalamento de tatus-canastra ao ar livre que viralizou

Ver dois tatus-canastras acasalarem ao ar livre na beira de uma estrada, em plena luz do dia, é um registro raríssimo. As imagens, de 2023, viralizaram à época, reforçando curiosidades sobre o animal — como a do enorme tamanho de seu pênis.

O que aconteceu:

A cena, considerada rara, mostra a cópula dos tatus-canastras e tem elevada importância para a ciência, segundo o projeto Tatu-Canastra, que executa desde 2010 estudos dedicados à espécie.

O vídeo corrobora algumas hipóteses de pesquisadores sobre a espécie, como o fato de o tatu-canastra ter um dos maiores pênis em relação ao tamanho do corpo de outros mamíferos terrestres — um adulto tem em média 30 cm, o que é essencial para "alcançar a fêmea". As informações foram publicadas nas redes sociais pelos idealizadores do projeto Tatu-Canastra.