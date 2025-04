Avião com drogas cai após ser interceptado pela FAB

As ordens não foram seguidas pelo piloto do Seneca. Ainda segundo a FAB, em certo momento, o bimotor desceu e acabou colidindo com o solo, em uma área na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará, próxima à margem do rio São Manoel.

Dois bolivianos foram presos após a queda. Um helicóptero de resgate precisou ser acionado para transportar os agentes da Polícia Federal, pois a aeronave caiu em uma área remota e de difícil acesso, próximo à Aldeia Ariramba.

Pacotes com substância semelhante à maconha foram apreendidos. O material e os suspeitos foram levados para a cidade de Alta Floresta (MT).