Morre criança atingida por tiro na cabeça um dia antes de fazer 4 anos

A menina de três anos que foi atingida por um tiro na cabeça na zona norte do Recife morreu ontem, no dia do aniversário. A informação foi confirmada pelo hospital da Restauração, onde ela ficou internada.

O que aconteceu

Menina estava passeando com um familiar no bairro Água Fria quando ouviram um tiroteio. Eles saíram de casa enquanto a família organizava a festa de aniversário da criança, que completaria 4 anos. A comemoração aconteceria na noite de sábado.

Tiro que atingiu a menina foi disparado por criminosos. Testemunhas contaram à polícia que quatro homens armados desceram o Alto do Pascoal, que fica ao lado do bairro Água Fria, para matar um rival.