Estudante morre após ser baleada durante operação da PM em Salvador

Ana Luíza dos Santos, de 19 anos, morreu após ser baleada durante um confronto entre policiais militares e suspeitos na tarde de ontem, no bairro da Engomadeira, em Salvador.

O que aconteceu

Polícia Militar alega confronto e diz ter reagido diante da ''injusta agressão''. A corporação informou que durante rondas de rotina na rua Nanan, final de linha do bairro da Engomadeira, os agentes foram surpreendidos por disparos feitos por um grupo de homens armados. Suspeitos teriam fugido do local na sequência e, durante a varredura da corporação pela comunidade, a jovem foi encontrada ferida no chão de uma viela.

Ela foi levada para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Um vídeo mostra o momento em que Ana Luíza é carregada para dentro da viatura policial, enquanto os moradores aparecem revoltados com a situação.