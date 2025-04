Mulher é morta em ataque do próprio pitbull dentro de casa em Goiás

Companheira de Stefane ficou em estado de choque. A mulher não conseguiu explicar com clareza como tudo aconteceu, de acordo com a Polícia Militar de Goiás. Porém, ela deverá prestar depoimento em outro momento.

Corpo de Stefane foi encaminhado à Polícia Técnico-Científica. A polícia quer determinar a causa da morte e as circunstâncias do ataque. O cadáver do pitbull também foi recolhido para ser periciado. Caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.

Stefane adotou o cachorro há cerca de um ano. O animal foi levado pela tutora já na fase adulta e ela costumava postar fotos com o pitbull nas redes sociais.