Movimentos negros denunciam morte de senegalês pela PM à OEA

A denúncia alega ainda que as mortes decorrentes de letalidade policial podem ser reflexo de uma política de segurança pública no estado. A morte de Mbaye foi anexada a uma denúncia que já havia sido protocolada junto a OEA em dezembro de 2024. A partir deste novo caso, as entidades pedem urgência na análise.

Para apresentação de nova denúncia, as entidades se embasaram em reportagem publicada pelo UOL que mostrou o momento em que o imigrante senegalês é morto. Ngange Mbaye, ambulante senegalês, morreu na sexta-feira (11) após ser baleado por um policial militar durante uma operação no Brás, região central de São Paulo.

Este assassinato, que se soma a um histórico sistemático de repressão racista, configura mais uma expressão do padrão de violência institucionalizado pelas forças de segurança pública de São Paulo, sob o comando do governador Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, e do secretário Guilherme Derrite. Ambos são nominalmente responsabilizados na denúncia já apresentada à CIDH, por incentivarem, tolerarem e encobrirem a escalada da violência policial que atinge de forma desproporcional a população negra, pobre, periférica e imigrante.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirma que nos cursos de formação das polícias, todos os agentes recebem treinamento em Direitos Humanos. Em nota, a pasta pontuou que a morte do ambulante é investigada e o policial envolvido na ação foi afastado das funções operacionais.

A Secretaria da Segurança Pública reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito aos direitos humanos. O caso mencionado é rigorosamente investigado pelas Polícias Civil e Militar, com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário. O policial envolvido foi afastado das funções operacionais. As forças de segurança do Estado mantêm programas contínuos de aprimoramento de seus procedimentos e protocolos. Ao longo dos cursos de formação e atualização, todos os policiais recebem treinamento em Direitos Humanos, com foco em temas como o combate ao racismo e a outros crimes motivados por intolerância. Além disso, a Polícia Militar integra o grupo de trabalho "Movimento Antirracista - Segurança do Futuro", coordenado pela Universidade Zumbi dos Palmares.

Ngange Mbaye, 34, levou um tiro após a polícia tentar apreender sua mercadoria, segundo relatos de ambulantes. Ele foi resgatado pelo SAMU após a ocorrência, mas morreu ao ser socorrido na Santa Casa de Misericórdia.