'Tudo 2, tudo 3': emojis viram código secreto de PCC e CV nas redes sociais

O Terceiro Comando Puro, facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro, costuma dizer nos seus comunicados que está "tudo 3". Três é de terceiro, que também virou ícone dos informes nas redes sociais com os emojis com três dedos erguidos. Em áreas específicas de controle do TCP no Rio, como áreas controladas pelo traficante Peixão, costuma-se ter como símbolo a bandeira de Israel — que dá nome ao complexo controlado pelo homem mais procurado da facção.

Na Bahia, a facção Bonde do Maluco, BDM, também costuma usar o "tudo 3", já que por tempos foi considerado um grupo de coalizão com o TCP. Por lá, o BDM costuma usar o três em formato de Rock and Roll.

Milícia costuma usar como metáfora uma bandeira preta e o desenho de uma caveira. Tem quem goste de falar que está tudo 5 — usando o emoji de uma mão com todos os dedos. O UOL apurou que a referência é ao 5.5, um sinal que significa "tudo tranquilo", que foi herdado de códigos militares em transmissões via rádio, em que o primeiro cinco significa "alto" e o segundo "claro".

O ADA, ou "Amigo dos Amigos", outra facção com atuação no Rio de Janeiro, costuma usar o "L". O símbolo é uma referência a um dos fundadores da facção, chamado de Paulo César Silva dos Santos, conhecido como Linho. Na campanha presidencial de 2022, circulou um boato que traficantes faziam o símbolo com as mãos em referência ao então candidato Lula. Contudo, a informação era falsa. O ADA surgiu a partir de uma dissidência do CV e do TCP no final da década de 90.

Confira os emojis símbolo dos grupos: