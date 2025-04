Balsas colidem após falha em travessia entre Santos e Guarujá; veja vídeo

Uma pessoa ficou ferida. Conforme a pasta, um motociclista que estava desmontado da moto se desequilibrou e caiu com o impacto da colisão. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

A Secretaria e a Marinha do Brasil apuram os detalhes do ocorrido. Em nota, elas informaram que investigam, inclusive, se houve danos aos veículos que estavam a bordo. As embarcações envolvidas não sofreram estragos, mas a que apresentou falha foi encaminhada para manutenção.