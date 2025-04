Caso Ana Beatriz: veja últimas notícias atualizadas sobre bebê de AL

Pegamos imagens de câmeras e ouvimos três testemunhas que estavam do outro lado da pista, e todas foram uníssonas em dizer que a mãe saiu da casa dela diretamente para a casa da vizinha [onde informou do suposto sequestro], não estava com a criança e nenhum veículo passou em baixa velocidade , afirma o delegado João Marcello, da Dracco (Diretoria de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado).

Ontem, ela apresentou uma quinta versão —que também está sendo questionada. "Ela disse dessa vez que teria dormido com portão aberto, e dois homens encapuzados teriam entrado na casa, abusado sexualmente dela, raptado a criança. Checamos essa situação, nenhum vizinho ouviu nada, e as câmeras não mostram nada disso".

Segundo o delegado Igor Diego, também da Dracco, a polícia gastou "toda a energia possível" para checar as informações dadas por ela. "Sempre que levávamos as informações, dizendo que não batia com o que ela dizia, ela inventava uma nova versão", diz.

O pai da menina, Jaelson da Silva Souza, estava em São Paulo quando soube da notícia. Em um vídeo divulgado pelo Balanço Geral, da TV Record, ele relata que está há um mês fora e ainda não conheceu a filha.

O caso causou comoção em Alagoas. Populares se reuniram em correntes de oração para que Ana fosse encontrada. A denúncia também mobilizou dezenas de policiais, que iniciaram de imediato uma grande busca na região para encontrar Ana Beatriz. O secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, acompanha pessoalmente as buscas.

O sistema Amber Alert, do Ministério da Justiça, foi acionado. Ele avisa as plataformas da Meta (Instagram, Facebook e Threads), que emite um comunicado às pessoas que se conectam às redes em um raio de até 160 km do local do fato ocorrido.