PM é condenado a 12 anos de prisão por matar entregador durante briga em GO

Ele terá que indenizar familiares da vítima em R$ 150 mil. A quantia será destinada a reparação de danos morais aos herdeiros de Marcelino.

O UOL não conseguiu contato com a defesa do policial militar. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Advogado da família da vítima disse não concordar com a sentença. Em nota enviada ao UOL, Wallison dos Reis disse que a família de Lucas Marcelino não comemora a condenação,

O que houve no dia 13 de março de 2024 não foi um acidente, como a defesa pregou veemente em seus debates, mas sim um assassinato a sangue frio, cometido por um indivíduo (...) e que com a progressão de pena, em pouquíssimo tempo o réu estará novamente nas ruas, com sua personalidade agressiva e perigosa

Nota da família da vítima

A reportagem questionou a Corregedoria da Polícia de Goiás para saber sobre procedimentos institucionais referente ao caso. Até o momento, não houve resposta.

Relembre o caso

O policial militar atirou e matou o entregador no dia 13 de março. O disparo foi efetuado após uma discussão que escalou para uma briga no setor Vila Vitória, em Itumbiara. Segundo os autos do processo, obtido pelo UOL, o homem ainda teria ameaçado uma testemunha. O momento do crime foi registrado em vídeo.