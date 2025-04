Pai que gravou filha chorando por coelho da Páscoa pode ter infringido lei

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o pai de uma menina explica por que ela não vai ganhar ovo de Páscoa neste ano. "Coelhinho da Páscoa não existe, não é ele que te dá o ovo de Páscoa. Não vai dar esse ano, está muito caro". A criança cai no choro enquanto é consolada pela mãe.

No vídeo, o pai ainda ameaça expor o "segredo" do Natal, sobre o Papai Noel, mas a mulher o impede, criticando a atitude dele. Nas redes, há diversas críticas em relação ao pai. A exposição da criança a uma situação constrangedora pode render consequências legais aos pais.

O que aconteceu

Homem pode sofrer consequências legais, de acordo com especialista. Vanessa Paiva, advogada especialista em direito de família e sucessões e sócia administradora do escritório Paiva & André Sociedade de Advogados, explica que a exposição de uma criança a uma situação constrangedora, especialmente quando isso é divulgado publicamente, pode configurar violação de direitos fundamentais garantidos pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).