RJ terá maior 'feriadão' em 5 anos: veja regras e quem trabalha no período

O feriado estadual de São Jorge, comemorado no dia 23 de abril, encerra as celebrações. O período de descanso será o maior dos últimos cinco anos para algumas pessoas.

O estado não tinha um feriadão tão longo desde 2020. Naquele ano, houve nove dias consecutivos de folga, entre 18 e 26 de abril, porque os feriados de Tiradentes e São Jorge coincidiram com uma terça e uma segunda, respectivamente, criando uma sequência que incluiu os cinco dias úteis da semana e dois fins de semana.

O que diz a lei e quem pode folgar

Vale lembrar que durante a Semana Santa apenas a sexta-feira é feriado nacional. Quem trabalhar na sexta pode ganhar em dobro ou ter uma folga compensatória depois, conforme a lei.

Nestes feriados, portanto, os trabalhadores têm o direito à folga (no dia ou posterior) ou, em caso de jornada normal na data, remuneração em dobro. As atividades consideradas essenciais devem operar regularmente ou em regime de plantão durante as datas. Isso abrange setores como saúde, transporte, energia, comunicações, serviços funerários e outros.

Quem está pensando em emendar o dia 22 de abril precisa consultar a empresa. Especialistas alertam que o trabalhador pode até ser demitido por justa causa em caso de ausência fora do feriado, dependendo do seu histórico com a empresa. A cidade e o estado do Rio terão ponto facultativo nas repartições públicas na data.