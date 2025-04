Traficante 'Cheio de Ódio' é morto em operação após morte de policial no RJ

João Pedro Marquini foi morto a tiros na Grota Funda. Ele e Tula, do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, estavam em carros separados. Ela seguia em seu carro particular blindado e o agente vinha logo atrás, sozinho. Na altura do Túnel da Grota Funda, criminosos atacaram.

Juíza não se feriu. O carro dela foi atingido por disparos, mas os tiros não perfuraram o automóvel. Após o crime, os suspeitos fugiram para a comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena. O local é controlado pelo Comando Vermelho. A polícia fez uma operação no mesmo dia do crime e encontrou o carro, modelo Tiggo, usado pelos criminosos.

Tula ponderou que se não fosse a ação do marido, poderia estar morta. "Eu posso afirmar com certeza que, se não fosse a ação do João saindo do carro para desviar o foco dos criminosos, eles conseguiriam fazer com que os disparos de fuzil ultrapassassem a blindagem do meu carro. Ele não reagiu, ele agiu para me salvar, ele deu a vida para me salvar", declarou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Ela contou que usou técnicas de defesa recebidas do Tribunal de Justiça do Rio e do marido para conseguir escapar. "Ele me treinou para que eu pudesse usar na prática estes mecanismos de defesa".

A magistrada também afirmou querer justiça pela morte do marido. "Será que não estão vendo que a violência está banalizada e ninguém está fazendo nada? Estamos em um ponto que se tem algo pior que isso, nunca vi. O João costumava dizer que as coisas só melhorariam quando as autoridades passassem a ser afetadas pela violência. Eu não imaginei que eu fosse ser justamente a autoridade para que alguém pudesse fazer algo concreto. Não vou sentar ali como vítima, vou agir, fazer o que for necessário para que seja dada a punição e para que a gente consiga uma cidade onde nós possamos circular livremente".

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Ainda não há informações detalhadas do que teria motivado o ataque.