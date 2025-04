Polícia mira grupo que incentiva crimes de ódio contra menores na internet

Grupo criminoso promovia desafios e competições com foco em crimes de ódio. De acordo com as autoridades, os suspeitos vão responder por crimes de tentativa de homicídio, induzimento ao suicídio, incentivo à automutilação, armazenamento e divulgação de pornografia infantojuvenil, apologia ao nazismo e por maus-tratos aos animais. Se condenados, as penas individuais podem passar dos 10 anos de reclusão.

Os grupos em plataformas como Discord e Telegram são conhecidos como "Panelas". Os integrantes são chamados de "paneleiros" e os administradores veem na violência uma forma sádica de diversão, com o incentivo a prática de crimes virtuais, que envolvem estupro, automutilação e maus-tratos aos animais.

Criminosos usam as plataformas para recrutar adeptos e incentivar atos hediondos. No caso do grupo alvo da operação de hoje, as investigações tiveram início em fevereiro, após um morador de rua ser atacado por um adolescente e ter 70% do corpo queimado. O ataque foi filmado e transmitido em tempo real na internet.

Desde 2014, pelo menos 56 adolescentes morreram ou ficaram feridos em decorrência de desafios virtuais. Os dados, levantados pelo Instituto Dimicuida, são usados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atualmente, a Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de uma menina de 8 anos após inalar desodorante em um desafio nas redes sociais.

Grupo alvo da operação "é uma das maiores organizações criminosas" em atuação no país "voltadas à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes". Ainda segundo a PCRJ, os suspeitos mantinham uma "atuação significativa no cenário virtual, por diferentes plataformas, utilizando mecanismos de manipulação psicológica e aliciamento de vítimas em idade escolar".

Operação Adolescência Segura é coordenada pela Delegacia da Criança e do Adolescente da PCRJ com o apoio das policias civis de sete estados e do CyberLab da Secretaria Nacional de Segurança do Governo Federal.