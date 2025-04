Falsa central de banco: 11 são presos por desvio de R$ 3 milhões em golpes

Organização utilizava empresas de fachada e movimentavam altas quantias de dinheiro para dificultar o rastreamento. As investigações ainda continuam, com foco em identificar novos envolvidos e desarticular o grupo completamente.

Cada integrante do grupo poderá pegar até 32 anos de prisão. Os indiciados responderão pelos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Como o golpe funcionava

Golpistas ligavam para as vítimas e se passavam por funcionários do Banco do Brasil. Eles falsificavam o identificador de chamadas, fazendo com que o número (61) 4004-0001 aparecesse no aparelho, técnica conhecida como spoofing telefônico.

Os criminosos convenciam as pessoas de que realmente eram do banco. Quando ganhavam a confiança das vítimas, eles utilizavam aplicativos de acesso remoto para movimentar a conta das vítimas e realizar transferências bancárias.

O delegado João Guilherme Carvalho, da PCDF, alerta que os bancos geralmente não ligam para as pessoas noticiando movimentações suspeitas. "Caso isso ocorra, desconfie, desligue o telefone e procure outro telefone para entrar em contato com seu gerente do banco."