'Terra de ninguém': pânico se espalha na UEPB após suástica e assassinato

Alunos se manifestaram contra falta de segurança. O DCE (Diretório Central dos Estudantes) e os centros acadêmicos da universidade protestaram anteontem em frente ao prédio da reitoria para pedir mais segurança.

Homem foi assassinado a tiros no campus

Dono de copiadora da faculdade foi morto dentro da universidade. Keine Santos Diniz, 41, era o namorado da ex-mulher do atirador, Flávio Medeiros. Diniz foi atingido por seis tiros e morreu na hora. A PCPB afirmou que Medeiros tinha uma pistola registrada em seu nome e frequentava um clube de tiro.

Keine Santos Diniz, dono de copiadora morto dentro da UEPB Imagem: Reprodução

"Foi aterrorizante", conta uma estudante que presenciou assassinato. Ela disse ao UOL que estava ao lado da copiadora no momento do crime, mas não percebeu a aproximação do atirador. Ao ouvir os disparos, correu, gritando para as pessoas nas salas se esconderem. "Só me senti segura quando cheguei em casa", diz.