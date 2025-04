PM tem 10 dias para explicar vídeo com gestos que remetem a Ku Klux Klan

Em nota, a PM-SP negou a intenção de associação "a ideologias de natureza religiosa, racial ou política." Segundo a corporação, "o material foi produzido durante o encerramento de um treinamento noturno, conduzido pelas próprias equipes do batalhão, com o intuito de representar simbolicamente a superação dos limites físicos e psicológicos enfrentados ao longo da instrução."

Corporação afirma que o vídeo foi retirado do ar "diante da repercussão e da possibilidade de interpretações distorcidas". PM disse, ainda, que "repudia de forma veemente qualquer alusão a símbolos nazistas, bem como qualquer manifestação de intolerância, preconceito ou discriminação" e afirmou que tem "compromisso inegociável com a legalidade, o respeito aos direitos humanos e a defesa dos valores democráticos."

A PM-SP também disse que está investigando o caso. A corporação abriu o procedimento "assim que tomou conhecimento das imagens". Corporação afirmou que "é uma instituição legalista" e reforçou que "qualquer manifestação que contrarie seus valores e princípios será rigorosamente apurada e os envolvidos responsabilizados."

No vídeo, agentes erguem os braços na altura do ombro enquanto a cruz queima. O gesto pode ser comparado ao braço em riste que se popularizou como um aceno nazista e que é popularmente utilizado por grupos supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan (KKK), dos Estados Unidos.

Além da cruz em chamas, há uma trilha marcada por fumaça de sinalizadores vermelhos e a sigla BAEP ao fundo. Com imagens aéreas, agentes, viaturas e emblemas da corporação ficam à mostra. Não é possível identificar o local da filmagem, mas nota-se que ocorreu à noite. A página do BAEP de São José do Rio Preto, que se autointitula como oficial, ainda não se manifestou publicamente sobre o teor da postagem.

Não há confirmação sobre correlação do vídeo com ritual supremacista. Contudo, historicamente, a queima de cruzes significa um ato de intimidação contra minorias, incluindo negros, judeus e imigrantes. Já o braço estendido foi apropriado por nazistas no século 20 e até hoje é utilizado por extremistas.