Morre jovem após surto de virose que atingiu Guarujá: '102 dias de batalha'

Relembre o caso:

Caroline viajou com a família para comemorar o Réveillon no Guarujá. Dos oito integrantes do grupo, sete apresentaram sintomas de virose. Enquanto a maioria se recuperou em poucos dias, Caroline teve uma piora significativa e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a Prefeitura do Guarujá, a jovem chegou ao atendimento com sintomas típicos de virose e foi diagnosticada com diabetes, condição que agravou seu quadro clínico. Diante da gravidade, Caroline foi transferida para um hospital particular, onde ficou internada, depois foi levada para Santos e em seguida para a Santa Casa em Avaré (SP).