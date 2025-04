Como funciona o novo Passaporte Ferroviário de São Paulo? Veja como obtê-lo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou o Passaporte Ferroviário de São Paulo na segunda-feira (14), durante a feira de turismo WTM Latin America 2025, realizada no Expo Center Norte.

O que aconteceu

Passaporte funciona como um guia de bolso. O documento reúne os principais trajetos de trens turísticos no estado, incluindo o Expresso Turístico da CPTM, que parte da Estação da Luz rumo a destinos como Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba.