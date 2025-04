PM reformado é atropelado em shopping de SP; polícia investiga vingança

Polícia diz que pai e irmão de Luan são investigados. Segundo a TV Globo, o atropelador estava seguindo o PM desde as 16h, quando ele entrou no shopping com a família. Na fuga, o suspeito danificou a cancela de saída do estacionamento e abandonou o veículo na Avenida Jean Khoury Farah, a cerca de 2 km de distância.

Caso foi registrado como homicídio pelo 24º DP (Ponte Rasa). Os policiais "analisam as imagens e requisitaram exames periciais visando o devido esclarecimento dos fatos", informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Shopping diz que está à disposição das autoridades. "A PM foi acionada imediatamente e a área foi devidamente isolada para as investigações", afirmou em nota. "O shopping reitera seu compromisso com a segurança e funciona normalmente".