Expulso da PM e influencer: quem é o advogado preso por agressão a mulher

O advogado João Neto, de 47 anos, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva na manhã de ontem. Suspeito de agredir a companheira, o homem possui 2 milhões de seguidores no Instagram e foi expulso da PM da Bahia.

Quem é o suspeito

João Neto ficou conhecido nas redes sociais por responder perguntas de internautas. Ele se identifica como advogado criminalista, ex-militar da PM-BA, pós-graduado e mestre em ciências criminais.

Antes de ser advogado, João Neto foi policial militar na Bahia. Em um podcast, ele relatou que foi expulso da corporação por uma discussão e assédio a uma mulher que seria esposa de um coronel. "Fui expulso porque eu discuti com a mulher no trânsito e chamei ela de gostosa. Era mulher do coronel. Eu discuti com ela no trânsito, parei para abastecer, e ela me seguiu. E eu falei que prenderia ela", disse, em entrevista ao PodZé, da BNewsTV, em maio de 2024.