Caso Vitória: laudo revela sangue em casa e carro de suspeito

A polícia encontrou vestígios do sangue de Vitória Regina Sousa na casa do principal suspeito do crime. A jovem foi morta em 27 de fevereiro, mas o corpo dela só foi encontrado seis dias depois.

O que aconteceu

Uma mancha de sangue foi achada no batente da porta do banheiro da casa de Maicol Santos. Mas a polícia ainda investiga se ela foi levada até o local. "Com base no interrogatório dele, a presença de Vitória na casa estaria excluída. O que podemos afirmar com certeza é que ela se apoiou no batente do banheiro ou ele próprio, mas com elementos sanguíneos ou fluídos corporais diversos dela", explicou Fábio Lopes Cenachi, delegado de Cajamar.

Amostras de DNA também foram encontrados no carro do suspeito. Os resultados do laudo pericial apontam uma mistura do sangue de Maicol e Vitória no forro do porta-malas, e em um dos bancos do Corolla que ele dirigia na noite do crime.