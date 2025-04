Trem do 'aeroporto de Guarulhos' sai da Barra Funda na véspera de feriado

A linha Expresso Aeroporto, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), chegará e partirá da estação Palmeiras-Barra Funda nesta sexta-feira (18), véspera do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes.

O que aconteceu

A partir do sábado (19), o trajeto do Expresso Aeroporto e da linha 11-Coral passará por mudança. Entre às 15h de sábado e 6h de segunda-feira (21), ambas as linhas vão partir e chegar na estação Brás. O Expresso é usado por passageiros que desejam ir ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A companhia diz que a mudança nos três dias é necessária porque o trecho entre as estações Brás e Luz será interditado. Eles informaram que haverá a retirada de passarela metálica localizada na região da rua do Bucolismo, no Brás.