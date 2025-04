Governo lança sistema gratuito de RG para cães e gatos; veja como funciona

O presidente Lula (PT) e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinaram hoje o decreto que cria o ProPatinhas, Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos.

O que aconteceu

Programa quer promover o controle populacional ético de cães e gatos. O objetivo é estimular a guarda responsável e o combate ao abandono e maus-tratos de animais.

Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, chamado de SinPatinhas, faz parte do programa. Tutores, ONGs, estados e municípios podem começar a cadastrar hoje os animais pelo site sinpatinhas.mma.gov.br, com o login Gov.br.