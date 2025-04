Homem invade ônibus, luta com motorista e assume direção no RJ; veja

Um homem invadiu um ônibus, entrou em luta corporal com o motorista e assumiu o controle do coletivo na tarde da última terça-feira na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cena foi capturada pelas pessoas que passavam pelo local. Nas imagens, um jovem sem camisa aparece dirigindo o ônibus, enquanto um segundo homem, na tentativa de deter o suspeito, está pendurado na janela do veículo batendo contra o vidro.

Na sequência, o motorista do ônibus chega na garupa de uma moto. Ele salta da motocicleta, corre em direção ao coletivo e tenta retirar o rapaz de camisa preta que está pendurado. A polícia Militar foi acionada e agentes aparecem no vídeo portando fuzil para abordar o suspeito.