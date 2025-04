Homem morre após ser atropelado na calçada por motorista embriagada em SP

Um homem de 31 anos morreu após ser atropelado na calçada por uma motorista embriagada na zona norte da capital paulista, no último domingo. A condutora foi presa em flagrante.

O que aconteceu?

Frederic Bernard Paul Rivayrand havia levado o filho, de 6 anos, até a casa da ex-companheira, por volta das 19h. Após abraçar a criança e deixá-la com a mãe, Rivayrand saiu caminhando, atravessou a rua para entrar em seu veículo, e chegou até a calçada do outro lado da rua. Segundos depois o carro invadiu a calçada e atingiu em cheio a vítima, que caiu desacordada.

A motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Rivayrand foi resgatado desacordado pelo Samu, com sangramento na cabeça. Ele foi levado ao Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Ele foi enterrado ontem, no Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo.