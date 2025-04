Um em cada dez brasileiros vive em ruas sem pavimentação, diz IBGE

A pavimentação pode ser asfáltica, por paralelepípedo e por outras modalidades de calçamento. Para metodologia de pesquisa, a via precisava ter, durante o Censo 2022, ao menos 50% de sua extensão pavimentada.

Em 2010, o levantamento considerava como pavimentada qualquer via com pelo menos um trecho asfaltado ou calçado. Por este motivo, não é possível uma comparação estatística entre os dois levantamentos.

As cidades com mais de cem mil habitantes com piores situações em relação a pavimentação tinham menos de 45% de seus moradores com acesso ao asfaltamento. São elas: Araruama-RJ (30,1%), Santarém-PA (37,6%) e Teixeira de Freitas-BA (43,3%).

Poços de Caldas-MG (99,8%), Jaú-SP (99,7%) e Sertãozinho-SP (99,7%) foram as concentrações urbanas com melhores resultados referente a pavimentação. No balanço do Censo 2022, cidades do Sudeste apresentaram maior proporção de pessoas residindo em locais com asfalto ou calçamento.

Presença de calçadas

Cerca de 26,4 milhões de pessoas moravam em domicílios que não contam com calçadas ou passeios. Isto é, 16% da população brasileira sofre com a ausência do recurso para transitarem em suas ruas, avenidas e estradas.