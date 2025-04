PMs são indiciados por estupro de jovem após oferecerem carona no carnaval

Mulher contou à polícia que estava em um terminal de ônibus quando pediu para carregar o celular na viatura e recebeu uma oferta de carona por parte dos policiais. Eles teriam dado bebida alcoólica para ela e parado em uma rua escura, cometendo o estupro em seguida.

Vítima fez vídeo dentro da viatura após agressões, quando policiais afirmaram que estavam perdidos e não conseguiam deixá-la em casa. Nas imagens, ela chama os PMs de mentirosos. Um dos policiais rebate, afirmando que não sabia onde ela morava. A voz foi alterada pela reportagem para proteger a vítima.

Ela foi expulsa do carro perto de casa e pediu uma carona para um conhecido até a Delegacia do Sacomã. Do local, ela foi enviada para uma unidade de saúde.

Jovem foi submetida a exames de corpo de delito, que constataram ferimentos compatíveis com relatos de violência. Os dois PMs passaram pelo mesmo exame.

Os PMs negam as acusações e alegam que a jovem "se exaltou" após pedir carona para o Terminal Piraporinha. Segundo eles, ela se recusou a descer da viatura e ameaçou denunciá-los por estupro. Eles afirmam que a deixaram em um ponto de ônibus na avenida do Estado.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.