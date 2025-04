Mãe e filhas são atropeladas em faixa de pedestre; bebê foi arremessada

Motociclista socorreu vítimas. As três atravessavam a avenida Ivo Silveira no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ele sofreu algumas escoriações, mas recusou atendimento.

PM tentou ouvir depoimento de mulher em hospital. Entretanto, o boletim de ocorrência aponta que os policiais não conseguiram conversar com ela devido à barreira linguística.

Não se sabe se o semáforo estava aberto para pedestres no momento do atropelamento. O UOL tentou contato com a Polícia Civil do estado, mas não obteve retorno.