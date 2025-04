MP denuncia GCMs e secretário por formação de milícia armada na Grande SP

O Ministério Público denunciou ao menos cinco guardas municipais por formação de milícia armada em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Secretário municipal também é acusado de integrar quadrilha. Segundo o MP, o GCM (Guarda Civil Municipal) Sandro Torres Amante, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública de Ribeirão Pires em novembro de 2023, também fazia parte da organização criminosa.

Milícia formada por GCMs também contava com participação de agente que ocupou cargo de inspetor-chefe na corporação. Gutembergue Martins Silva é investigado por integrar grupo acusado pelo MP de cometer extorsões e furtos entre 2018 e 2023. "[Investigados são acusados de terem] constituído, organizado e integrado milícia particular ou grupo, com a finalidade de praticar delitos previstos no Código Penal, dentre estes, homicídios, furtos, corrupção passiva e extorsões", diz um dos trechos de documento obtido pelo UOL.