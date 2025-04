Criança morre após comer ovo de Páscoa no MA; 'Com amor', dizia bilhete

Família passou mal logo após comer o ovo. O pai da criança e ex-marido da mãe prestou os primeiros socorros. O menino de sete anos foi socorrido, mas não resistiu.

"Ela estava na residência dela, o mototáxi chegou aleatoriamente e entregou. Logo quando ela recebeu, alguém ligo para ela e perguntou se ela tinha recebido. Aí ela disse que sim e perguntou quem era. A pessoa que estava na linha disse 'você vai saber quem é'", relatou o irmão da vítima à imprensa local. Ele disse não saber quem entregou o chocolate. "A gente quer justiça, não sabe o que aconteceu. Alguém entregou para ele [o mototáxi] essa sacola", acrescentou.

Suspeita de envenenamento. A Polícia Civil do Maranhão afirmou que o caso está sendo investigado como prioridade. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Imperatriz.

Amostras do alimento foram enviadas para análise no Instituto de Criminalística de Imperatriz. O inquérito, a depender do resultado do laudo pericial, será conduzido pela Delegacia de Homicídios do município. Mais detalhes do caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações, segundo a polícia.